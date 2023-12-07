Haber sunucusu canlı yayında orta parmak hareketi çekerken yakalandı! Fark ettiğinde ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı

İngiltere'de öğle haberlerini sunmak için ekran başına gelen Maryam Moshiri, canlı yayın için geri sayım yapıldığı sırada başını yana eğerek ekrana doğru orta parmağını gösterdi. Canlı yayında olduğunu fark eden Moshiri, hiçbir şey olmamış gibi "Londra'dan canlı yayın, burası BBC News" diyerek haberleri sunmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları haber spikerinin canlı yayında yaşadığı talihsiz duruma dair yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Görünüşe göre birisi sabah kahvesini içmeden işe gitmek zorunda kaldı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kameramana bir şakadır" yorumunu ekledi.