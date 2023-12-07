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    4. Haber sunucusu canlı yayında orta parmak hareketi çekerken yakalandı! Fark ettiğinde ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı

    Haber sunucusu canlı yayında orta parmak hareketi çekerken yakalandı! Fark ettiğinde ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı

    07.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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    BBC sunucusu Maryam Moshiri, Çarşamba günü öğle haberlerini sunmak için kamera karşısına geçti. Canlı yayında olduklarını fark etmeyen Moshiri kameraya doğru orta parmağını uzatarak el hareketi yaptı. O anlar televizyonda yer aldıktan sonra sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    İngiltere'de öğle haberlerini sunmak için ekran başına gelen Maryam Moshiri, canlı yayın için geri sayım yapıldığı sırada başını yana eğerek ekrana doğru orta parmağını gösterdi. Canlı yayında olduğunu fark eden Moshiri, hiçbir şey olmamış gibi "Londra'dan canlı yayın, burası BBC News" diyerek haberleri sunmaya başladı.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcıları haber spikerinin canlı yayında yaşadığı talihsiz duruma dair yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Görünüşe göre birisi sabah kahvesini içmeden işe gitmek zorunda kaldı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kameramana bir şakadır" yorumunu ekledi.

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