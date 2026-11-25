Küçükçekmece'de meydana gelen kazada genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir bir aracın kendisini sıkıştırmasının ardından hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti.

22 YAŞINDAKİ FURKAN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aradan geçen 1.5 yıllık sürede oğlunun ölümüne neden olan sürücünün bulunamamasına anne Netice Demir ve baba İbrahim Demir isyan etti. Kanal D haber muhabiri Yağmur Yılman'a konuşan acılı anne, " Allah rızası için benim oğlumun katili bulunsun" dedi.

ACILI ANNE BABA İSYAN ETTİ: "1,5 YIL OLDU, OĞLUMUN KATİLİNİ BULUN"

Aradan bir buçuk yıl geçti fakat kazaya sebebiyet veren sürücünün ne plakası ne de kimliği tespit edilebildi.

Oğlunun bilerek ölümüne sebebiyet veren sürücünün bulunmasını isteyen anne Netice Demir şunları söyledi;

"Bir buçuk yıl oldu. Oğlumun katilini istiyorum. O kadar kameralar var nasıl bir tanesi onu çekmemiş. Kocaman araba.

Benim oğlum toprakta yatıyor, sebep olan dışarıda geziyor.

"ARAÇ YOL BOYU BİZİ SIKIŞTIRDI DEDİ"

Motosikleti sürerken arkasına binen arkadaşı 'Bu araç bizi yol boyu taciz etti, sıkıştırdı' dedi.

Ben her hafta oğlumun yanına gidiyorum. Oğlum, katilin bulunamadı diyorum. Niye? Onun annesi yiyip içip geziyor. Neden? Allah rızası için benim oğlumun katili bulunsun."

FURKAN'IN BABASI: "BU YOLDA O KADAR KAMERA VAR NASIL TESPİT EDİLEMİYOR BU ARAÇ"

Baba İbrahim Demir ise, "Otomobil önüne sürüyor ve çocuğun kaza yapmasına sebebiyet veriyor. Burada bir sürü araç tanıma sistemi filan var, bu arabanın nasıl bulunamadığını anlamıyorum" dedi.

CİNAYET UZMANI KURTBABA: "BU ÖLDÜRME KASTIDIR"

Konuyla ilgili konuşan Emekli Cinayet Amiri Savaş Kurtbaba ise, "Kullanmış olduğu aracı bir silah olarak kullanarak bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek gibi düşünün.

Bu öldürme kastıdır. otomobil sürücüsü motosikletin iyice yanına geldiğinde üzerine kırarak alanı daraltıyor ve gidiş açısını kapatıyor.