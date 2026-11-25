Olay, 9 Kasım'da Şişli’de bulunan bir oto serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı.

GERÇEĞİ ARAÇ İÇİ KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.’yü (20) 24 Kasım’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ

4 lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır