Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Letonya hava sahası aidiyeti belirsiz bir İHA tarafından ihlal edildi. Letonya Silahlı Kuvvetleri, ihlalin sabah saatlerinde kısa süreli yaşandığını aktardı.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Silahlı Kuvvetler, önleme için NATO savaş uçaklarının ve bir İHA'nın havalandığını belirterek, Ludza'nın kuzeyinde alarm verildiğini ifade etti.

İhlalin Rusya'nın Leningrad bölgesine düzenlenen İHA saldırısı sırasında yaşandığı bildirildi. Rusya'nın Leningrad Valisi Alexander Drozdenko, saldırıda 40'tan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İHLALLER RUSYA'YI İŞARET EDİYOR

Öte yandan Polonya ise geçtiğimiz salı günü, bir Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

11 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK

Rusya, Finlandiya sınırına yakın bir askeri üssü genişletme kararı almıştı.

Rusya, Finlandiya sınırı boyunca askeri altyapıyı güçlendirmeye başlamıştı. Gelecekte, bu bölgeye 11.000'e kadar asker konuşlandırılması gündemde.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI: İNŞAAT BAŞLAMIŞ

Finlandiya'nın kamu yayıncısı Yle'ye göre, Ruslar, Finlandiya sınırından yaklaşık 60 kilometre uzakta bulunan Kamenka'daki askeri garnizonu modernize ettiğini açıklamıştı.

Uydu görüntüleri, son aylarda eski altyapının bir kısmının yıkıldığını ve yeni askeri tesislerin inşaatına başlandığını kanıtlamıştı.

Yle'ye göre, komşu bir garnizonda da inşaat çalışmaları sürüyor ve Rus askeri altyapısının genişlemesi Karelya'daki diğer alanları da kapsadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır