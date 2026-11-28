Silivri’de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi’ne AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri katıldı. Özdemir, programda CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş’e rozetlerini taktı.

CHP’den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile Yeni Parti’den ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti’ye katıldı. Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özdemir, "Bizim derdimiz İstanbul. Eser ve hizmet siyasetiyle İstanbul’umuzu hak ettiği noktaya taşımak, hemşehrilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışacağız. Hizmet yolculuğumuzda derdi İstanbul olan yeni yol arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. İstanbul’umuza hayırlı olsun." dedi.

İBB’NİN ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ELEŞTİRDİ

Silivri İlçe Danışma Meclisi’nde konuşan Özdemir, 2019’dan bu yana İBB’nin Silivri’de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Silivri’ye yapılan hizmetleri hatırlatan Özdemir, şunları söyledi:

"İSTANBUL’DA 2019’DAN BU TARAFA HİZMETSİZLİK VE HİZMET KURAKLIĞI YAŞIYORUZ"

Silivri’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Özdemir, "Kentsel dönüşüm açısından bizim başlatmış olduğumuz projeler haricinde Silivri’de yeni bir çalışma, yeni bir adım, yeni bir mücadele gördük mü? Maalesef göremedik. İstanbul’da bu açıdan büyük bir durgunluğu hep birlikte yaşıyoruz. Bunu hep birlikte derinden hissediyoruz." dedi.

"BU HİZMET YOLCULUĞUNU DAHA DA BÜYÜTEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıklar ve AK Partili belediyelerle İstanbul’a yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Özdemir, partiye katılan meclis üyelerine ilişkin, "Hizmet konusunda geceyle gündüz gibi farklılıklarımız var. İnşallah aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte bu hizmet yolculuğunu daha da büyüterek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’NİN İBB MECLİSİNDEKİ ÜYE SAYISI 135’E YÜKSELDİ

Katılımların ardından paylaşılan son dağılıma göre İBB Meclisinde AK Parti’nin üye sayısı 135’e yükseldi.

İBB MECLİSİ'NDE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Dört meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesinin ardından paylaşılan yeni sandalye dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: 135

Yeni Parti: 114

CHP: 26

DEM Parti: 16

Bağımsız: 9

MHP: 7

BBP: 2

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır