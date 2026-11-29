Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle gelen siyah kasklı 2 kişi, bir dönerciye silahla ateş açtı. Saldırı sırasında restoranda bulunan M.A.A. yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen yaralı ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet boş kovan buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, saldırganların plakasız motosikletle kaçtığını belirledi. Saldırıda yaralanan M.A.A.’nın daha önce 15 kez emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.