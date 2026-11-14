Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki insani gelişmelere ilişkin AB adına yazılı açıklama yaptı. AB'nin Gazze'de süregelen ve yıkıcı boyutlara ulaşan insani krizden duyduğu derin endişeyi yinelediği açıklamada, bölgeyi vuran şiddetli sel baskınları ve kış koşullarının halihazırda bitkin düşmüş halkın yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığı, güvensiz koşulları ve insani acıları derinleştirdiği vurgulandı.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS'TAN GAZZE AÇIKLAMASI

Uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka her zaman saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda sivillerin ve sivil altyapının yanı sıra sağlık personeli ile sağlık tesislerinin korunmasının zorunlu olduğu belirtildi. Nasır Hastanesi'ne son dönemde düzenlenen hava saldırısının son derece endişe verici olduğu ifade edilirken, Gazze Barış Planı'nda öngörülen insani yardımla ilgili taahhütlerin uluslararası hukuka uygun şekilde eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.

"TÜM SINIR KAPILARI YENİDEN AÇILMALI"

İsrail'e büyük ölçekli insani yardım ve erken toparlanma desteğinin derhal, engelsiz erişimine ve kesintisiz dağıtımına izin vermesi, ayrıca Gazze'deki tüm sınır kapılarını yeniden açması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları dahil insani yardım örgütlerinin çalışmalarına imkan sağlaması ve uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması istendi. Yardımların yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve silahlı gruplar tarafından başka yönlere saptırılmaması gerektiği hatırlatılırken, ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen askeri saldırıların sürdüğüne dikkat çekildi. Mevcut erişim kısıtlamaları nedeniyle uygun barınma, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaç maddelerindeki eksikliklerin devam ettiği ve bunun kabul edilebilir, insan onuruna yakışır yaşam koşullarının ortadan kalkmasına yol açtığı ifade edildi.

AB'nin iki devletli çözüme olan bağlılığının yinelendiği açıklamada, tüm aktörlere ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile uluslararası siyasi ve hukuki ilkeler doğrultusunda, BMGK'nin 2803 sayılı kararının hükümlerini gecikmeksizin ve tam olarak uygulama çağrısı yapıldı. Bu çerçevede özellikle Hamas ve devlet dışı diğer silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'de sivil yönetime geçiş süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, Hamas'ın Gazze'nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rolünün olmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır