Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan bazı vatandaşlar, başlarını ceketleriyle ve yanlarında bulunan çantalarla kapatarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı. Gün içerisinde termometreler 12 derecelere kadar düşerken, fırtınada etkili oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır