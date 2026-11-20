Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından eski bir videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde Caran’ın yemek duası yaptığı anlar yer alıyor.

CARAN’IN DUASINA YORUM YAĞDI

Yeniden paylaşılan videonun altında bazı kullanıcılar Caran’ın duayı okuyuşuna dikkat çekti. Bir kullanıcı “Ne güzel dua ediyor” derken, bir başkası “Bizim caminin hocasından iyi okuyor” yorumunu yaptı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKMIŞTI

CHP’den istifa eden Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, dün AK Parti’ye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Caran’a parti rozetini takmıştı. Dün ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da AK Parti’ye geçmişti.