Olay, önceki gün Ankara'da Çayyolu'ndan Kızılay yönüne ilerleyen bir cipin trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştirmesi sonucu meydana geldi. Sürücünün yaptığı manevranın kazayla sonuçlandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olayla ilgili inceleme başlattı.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE 2 KEZ EL KONULMUŞ

Sivil trafik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kazaya karışan cipin sürücüsünün C.Ş. olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında yapılan sorgulamada, daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesinin geri alındığı tespit edildi.

C.Ş.'nin, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 250 BİN TL CEZA

Polis ekipleri, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirmek nedeniyle C.Ş. hakkında işlem yaptı.

Araç sahibine de ilgili kanun maddesi kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye ve araç sahibine toplam 250 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır