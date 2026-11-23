Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından, kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu hava trafiğini olumsuz etkiledi. Bulutlara yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.

DHA

BAZI UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi verdi. Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesinden dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır