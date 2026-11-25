Yenimahalle’de yer alan Ankara Sebze ve Meyve Hali’nde bir grubun iş yeri sahiplerine baskı, tehdit ve yağma yöntemleriyle üstünlük kurmaya çalıştığı ve sevkiyata gelen araçlar üzerinden korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı, 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi ele geçirildi. Hacizli yakalamalı olduğu belirlenen bir araca da el konuldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır