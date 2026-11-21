21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu ilginç. Bugün başkentte hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gökyüzü kapalı olacak, yer yer hafif rüzgar esmesi bekleniyor. Dışarıda kalmayı planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Uygun bir yağmurluk almak faydalı olacaktır. Kış hazırlıkları için havanın durumu düşünülmeli. Kalın giysileri dolabınızdan çıkarabilirsiniz.

Bugün Ankara'daki hava durumu, aktiviteleri etkileyebilir. İnsanlar dışarıda vakit geçirmek isteyebilir. Ancak hafif yağışlar zeminlerin kayganlaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli yürümek önemli. Yüksek nem oranı da havanın soğuk hissettirmesine yol açar. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıkların 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Daha yoğun yağışlar gündeme gelebilir. Havanın bu şekilde geçmesi, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerine göz atmayı unutmayın. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Hava şartlarının değişmesi, evde kalmayı da etkileyebilir. Nemli havalar, iç mekanların daha fazla ısınmasını gerektirebilir. Isıtma sistemlerinizi kontrol edin. Akşam saatlerinde sıcaklık düşer. Bir battaniye almak, sıcak içeceklerle kendinizi şımartmak keyifli olur.

Sonuç olarak, Ankara'nın 21 Kasım 2026 tarihli hava durumu, hafif yağışlı bir atmosfer yaratıyor. Dışarıdaki etkinlikleri ve evdeki aktiviteleri düşünmek gerekiyor. Giyinmeye ve etkinlik planlamaya dikkat etmelisiniz. Havanın değişen şartlarına uyum sağlamak sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Keyifli zaman geçirebilirsiniz.