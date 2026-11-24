Bugünün, 24 Kasım 2026 tarihinin, Ankara hava durumu dikkat çekiyor. Gökyüzü bulutlarla kaplı. Güneş, arada bir kendini gösteriyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif rüzgar esiyor. Bu durum, nem oranını biraz düşürüyor. Kışa yaklaşırken, Ankara’da ılıman ve değişken bir hava var.

Ankara hava durumu hakkında daha fazla bilgi verelim. Günün ilerleyen saatlerinde, hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilecek. Dışarıda vakit geçirenler, akşam için uygun kıyafet tercih etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar hafifçe düşecek. Akşam saatlerinde soğuk hissedilmesi muhtemel. Yer yer yağışlı günler de bekleniyor. Ankara’da yaşayanlar, günlerini planlarken buna dikkat etmelidir. Hava şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için hava durumu kontrolü yapmak önemlidir.

Ani hava değişimleri göz ardı edilmemeli. Bu günlerde kat kat giyinmek faydalı olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin yanında olması gereken bir strateji bu. Yolculuk yapacaklar, hava koşullarına uygun araç hazırlıklarını yapmalıdır.

Ankara’daki hava durumu, bugün ılıman. Gelecek günlerde serin ve potansiyel yağışlı bir dönem bekleniyor. Bugünkü hava durumuyla ilgili dikkatli olunması gereken hususlar, planlamayı kolaylaştıracaktır.