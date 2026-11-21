Olay, Bakılar Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana gedi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ergün (66), eşi Fatma Ergün’ü (57) silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olayı fark eden bir komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ergün ve eşi Fatma Ergün, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hasan Ergün ve eşi Fatma Ergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır