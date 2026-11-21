Antalya, 21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde tipik bir Akdeniz ikliminin sunduğu tatlı bir günle başlıyor. Bugün Antalya’da hava, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Şehirde güneşin sıcak ışınları kendisini hissettiriyor. Hafif esen rüzgar, sıcaklığı dengeliyor. Antalya hava durumu açısından oldukça ideal bir gün sağlıyor. Sahilde yürüyüş yapmak için harika bir fırsat.

Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha sıcaklaşacak gibi görünüyor. Güneşin etkisiyle hava sıcaklığı 20 derece civarına ulaşması bekleniyor. Ancak bazı yerlerde küçük yerel yağışlar görülmesi muhtemel. Dışarı çıkmayı planlayanların tedbirli olması faydalı. Bir şemsiye veya hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'daki hava durumu daha fazla değişiklik gösterebilir. Hava sıcaklıklarının 18 ile 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, günün saatine ve konuma göre farklılık gösterebilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca Antalya’da ılık ve biraz serin bir hava hakim olabilir. Güneşin tadını çıkarırken, hafif giyinmek ve serin saatlerde rahatlamak mümkün.

Seyahat planı yapanlar, hava durumu koşullarına dikkat etmelidir. Girit rüzgarının etkisiyle zaman zaman havalar serinleyebilir. Uygun giyim tercihleriyle bu durumu avantaja çevirmek mümkündür. Geçmiş deneyimler, yerel hava tahminlerine dikkat etmenin önemini ortaya koyuyor.

Antalya, tarihi ve turistik güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca mevsimsel koşulları da önemli. Sıcaklıkların dalgalandığı bu dönemlerde, vücut ısısını dengede tutmak önem taşıyor. Dışarıdaki aktiviteler için hazırlıklı olmak, tatilin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bugünkü Antalya hava durumu ve önümüzdeki günler için hava durumu, açık hava etkinliklerini planlayanlar için harika bir fırsat sunmaktadır.