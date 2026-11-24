Antalya, Türkiye’nin en gözde tatil bölgelerinden biridir. 24 Kasım Salı 2026 tarihinde yumuşak bir iklimle karşımıza çıkıyor. Bugünkü hava durumu oldukça keyifli olacak. Şehrin merkezinde ve plajlarda güzel bir gün geçirilecek. Yerel meteorolojik verilere göre hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Bu durum, Antalya'nın sezon dışı dönemlerde sunduğu ılıman atmosferi gözler önüne seriyor.

Bugünkü hava nasıl olacak? Güneş bolca parlayacak. Gökyüzü mavi tonlarıyla dolacak. Sabah, serin bir havada başlayan gün ardından öğle saatlerinde ılımlı sıcaklık gelecek. Öğleden sonra hafif rüzgar eşliğinde açık bir hava bekleniyor. Bu tatlı havayı değerlendirip, Akdeniz’in serin sularına atlamak mümkün. Antalya’nın doğal güzelliklerinin tadını çıkaracaklar için harika bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ne olacak? Genel olarak, havanın ılımlı geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık zevkli bir şekilde düşecek. Hafta sonuna doğru sıcaklık 18 - 21 derece arasında seyredebilecek. Bazı bölgelerde gökyüzü kapalı olabilir. Hafif yağışlı bir hava durumu oluşma ihtimali var. Hava şartlarının değişebileceğini unutmamalıyız. Dış mekân etkinlikleri planlayanlar, güncellenen hava durumu bilgilerine göz atmalı.

Antalya'da yürüyüş yapmak oldukça keyifli olacak. Ancak, havanın değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Yanınıza sıcak tutacak bir giysi almanızda fayda var. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bu, güneş yanıklarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

Antalya'da 24 Kasım'da güneşli ve ılımlı bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlere dair dikkatli olmak önemli. Hava durumuna göre plan yapmak tatilin keyfini artıracak. Antalya'nın her dönemi özgü güzellikler sunuyor. Hava koşullarında alınacak basit önlemlerle bu güzelliklerin tadını konforlu bir şekilde çıkarabilirsiniz.