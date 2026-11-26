Antalya'daki hava durumu, 26 Kasım 2026 tarihinde ilgi çekici bir profil sergileyecek. Sabah saatlerinde hafif yağışların başlaması bekleniyor. Bu yağışların gün boyu devam etmesi olası. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle sahil kesimlerinde hava biraz daha sıcak hale gelebilir. Bu durum, bunaltıcı bir havaya dönüşebilir. Antalya’nın dağlık kesimleri, sahil bölgelerine göre daha soğuk olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, giysilerini buna göre ayarlamalı.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Şemsiyeler hafif yağışlardan koruyabilir. Bununla birlikte, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Antalya'nın iklimi, sahil kesimlerinde güneşli günler sevenler için ideal. Ancak yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Hava sıcaklığındaki değişikliklere karşı katmanlı giysi tercih edilmesi akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişmeyecek. Hafta sonunda hafif yağışlar ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Bu hava şartları, dış mekan etkinlikleri için olumlu etki edebilir. Fakat akşam saatlerinde serin rüzgârlar, sıcaklık hissini düşürebilir.

Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmekte fayda vardır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Antalya’nın serin ve hafif yağışlı havasında uygun giysilerle konforlu ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde hava durumu öngörülemez olabilir. Esnek planlar yapmak, her zaman akıllıca bir tercih olacaktır.