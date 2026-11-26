İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Riva Mahallesi’nde bulunan müstakil 3 katlı villada uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde edinilen bilgiler üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Villada yapılan aramalarda; 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 5.000 TL nakit para, 6 adet cep telefonu, 79 adet LED aydınlatma, 19 adet vantilatör, 1 adet nem alma makinesi, 6 adet klima, 6 adet zirai ilaç kutusu, 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ilaçlama pompası, 1 adet çadır, 1 adet vakum makinesi, 1 adet çelik kasa, 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır