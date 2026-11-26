Olay, Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çöpte bulunan bir hediye paketini açan vatandaşlar, içerisinden öğrencilerin öğretmenlerine kendi elleriyle hazırladığı çiçekler ve duygu yüklü mektuplar çıktığını gördü.

ERZİNCAN'DA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ

Mektuplardan birinde yer alan, "Sen benim meleğimsin, sen benim papatyamsın. Seni çok seviyorum." ifadeleri dikkat çekti.

Öğrencilerin emek ve sevgisini yansıtan hediyelerin çöpe atılmış olması üzüntüye neden olurken, hediyelerin kim tarafından ve hangi nedenle çöpe bırakıldığı öğrenilemedi.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNE HEDİYELERİ ÇÖPTE BULUNDU

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine konu Türkiye gündemine taşındı. Öğrencilerin öğretmenlerine duyduğu sevgi ve emekle hazırladığı hediyelerin çöpte bulunması, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır