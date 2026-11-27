Antalya'da 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu Akdeniz ikliminin etkilerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için sahil rüzgârı tazeleyici bir atmosfer sağlıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Cumartesi ve pazar günlerinde Antalya'da belli başlı değişiklikler gözlemleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek gibi görünüyor. Bazı günlerde daha fazla bulutluluk hissedilecek. Bu durum, sebze ve meyve bahçeleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, bunu göz önünde bulundurmalı.

Bu geçiş döneminde hava durumu planlarınızı etkileyebilir. Dışarıda aktiviteleri organize ederken ani hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Dışarı çıkmadan önce anlık hava durumu tahminlerine göz atmalısınız. Gün içinde birden çok sıcaklık değişimi olabilir. Rahat giyinmek ve kat kat giyilebilecek bir üst almak iyi bir fikir.

Antalya'daki hava durumu sürekli değişkenlik gösteriyor. Sağlık açısından uyum sağlamak önemli. Açık alanda zaman geçirirken güneşin etkilerinden korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı unutmayın. Kış aylarının yaklaşmasıyla akşam saatlerinde rüzgar etkili olabilir. Hafif bir hırka yanınıza almak gerekebilir. Hava durumu tahminlerini esas alarak esnek bir program yapmanız faydalı olacaktır.

Antalya'nın 27 Kasım 2026’daki hava durumu tatilciler ve yerli halk için cazip. Önümüzdeki günler için hava durumunu dikkate alarak hazırlığınızı yapmalısınız. Keyifli vakit geçirmek için gerekli önlemleri almak doğru bir adım olacaktır. Akdeniz’in tadını çıkarmak için hava koşullarını göz önünde bulundurmak gereklidir.