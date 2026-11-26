AP, Fransa'nın Strazburg kentinde bugün gerçekleştirilen genel kurul oturumunda Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP 31) sonuçlarını tartıştı. Oturumun gündeminde AB'nin zirvenin sonuç taslağını neden reddettiği ve uluslararası iklim müzakerelerinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği yer aldı.

"TÜRKLER COP31 ZİRVESİNİ SON DERECE İYİ ORGANİZE ETTİ"

Zirveyi değerlendiren AP üyelerinden İrlandalı temsilci Sean Kelly, "COP31'de Avrupa heyetinde yer aldım ve bundan gurur duydum. Şunu söylemeliyim ki, Türkler COP31 zirvesini son derece iyi organize etti. Dünyanın dört bir yanından, iklim değişikliğiyle mücadelede çok iyi çalışmalar yürüten heyetlerle pek çok verimli görüşme yaptık. Bunların arasında ABD Temsilciler Meclisi'nden gelenler de vardı. Bu olumlu bir gelişme" dedi.

Hollandalı AP üyesi Muhammed Chahim ise AB'nin zirve taslağını reddetmesinin doğru olduğunu savundu.

"ÇÖZÜM HEM COP'TA HEM KONSEY'DE ÇOĞUNLUKLA KARAR ALMAK"

Almanyalı temsilci Kai Tegethoff ise, hem COP hem de Avrupa Konseyi bünyesinde oybirliği yerine çoğunluk doğrultusunda karar alınması gerektiğini savunarak, "Avrupa Konseyi'nde bir üye devlet bütün bir yasayı engelleyebiliyor. Sorun aynı, çözüm de aynı. Hem COP'ta hem Konsey'de çoğunlukla karar almak. Çünkü iklim, oybirliğini beklemeyecek" ifadelerini kullandı.

İspanyalı temsilci Raul de la Hoz Quintano ise mevcut çerçevede Avrupa'nın önceliklerini uyarlamaması durumunda rekabette geride kalmaya devam edeceğini savunarak, "Avrupa iklim hedeflerinden vazgeçmemeli ama aynı zamanda sanayisini ve ekonomisini korumak için de iddialı bir strateji geliştirmeli" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ, DÜNYANIN ONU TERCİH EDECEĞİ KADAR UCUZ OLMALI"

İsveçli temsilci Beatrice Timgren, "Türkiye'deki iklim zirvesi sona erdi. Rekor uzunlukta müzakereler yapıldı ama ortak bir sonuç çıkmadı" açıklamasını yaptı. Timgren, "Araştırmaya, yeniliğe ve nükleer enerjiye ihtiyacımız var. Enerji, dünyanın onu tercih edeceği kadar ucuz olmalı. Emisyonları gerçekten böyle azaltabiliriz" dedi.

Hollandalı temsilci Sander Smit ise, "Brüksel, daha iddialı hedefler belirlerken diğer büyük güçler peşinden gelmiyor. Karşılanabilir ve güvenli enerjiye, nükleer enerjiye, Avrupa gazına ve rekabet gücümüzü koruyabilmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır