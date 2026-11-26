Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Husilerin kapasitelerine yönelik nitelikli askeri operasyonlar düzenlediklerini kaydeden Maliki, "Sana, Hudeyde ve Sada vilayetlerindeki 50 meşru askeri hedefi imha ettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki bölgelere 109 hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu saldırıların başkent Sana'nın yanı sıra Taiz, Amran, Hacce, Hudeyde, Sada, Beyda ve Marib vilayetlerini kapsadığını aktaran Seri, Suudi Arabistan'ın gerilimin tırmandığı son aylarda kontrollerindeki bölgelere düzenlediği hava saldırısı sayısının 5 bin 934'e yükseldiğini savundu.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır