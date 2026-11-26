Olay, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralıların yakınlarının hastane önünde bir araya gelmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır