Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki olay yeri inceleme aracı, kara yoluna çıkan ata çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, olay yeri inceleme aracına çarptı. Aynı yönde ilerleyen otomobil de kazaya karışan araca çarptı.

OLAY YERİ İNCELEME ARACI ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI: 2 YARALI

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, çarpmanın etkisiyle yere düşen atın kısa süre sonra ayağa kalkarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır