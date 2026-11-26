Sosyal medyada yayılan diş hekimleri ve eczacılar ataması listesiyle ilgili olaya dair resmi açıklama geldi. Atama listesinde bir kişinin isim soyisim kısmında 'İş Yeri' yazması çok konuşulmuştu.

GÜNDEM OLAN 'ATAMA LİSTESİ'YLE İLGİLİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Bakanlığımızın ilan ettiği İlk Defa ve Yeniden Atama kuralarına başvurular, ekip.saglik.gov.tr adresindeki Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınmaktadır. Adaylar sisteme; e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza yöntemlerinden biriyle giriş yapmaktadır.

Kimlik doğrulamasının ardından adayların ad ve soyad bilgileri başvuru ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra formdaki bilgilerin doğruluğunu onaylayarak başvurularını kesinleştirmektedir.

Kura çekimleri, önceden duyurularak noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve Bakanlığımızın sosyal medya hesabından canlı yayımlanmaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan yerleştirmelerde adayların ad ve soyadlarına bakılmaksızın adayları ayırt edici bilgi olarak başvuru numaraları esas alınarak tercihlerine göre kura ile belirlenmektedir.

"ADAY BAŞVURU FORMUNDA AYNI BİLGİLERİ YAZMIŞ, NOTERDE TUTANAK ALTINA ALINMIŞTIR"

26 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30’da başlayan 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nın tamamlanmasının ardından, ekranda adı “İŞ”, soyadı “YERİ” olarak görünen kayıt incelenmiştir. İlk incelemede, adayın başvuru formunda da aynı bilgilerin yer aldığı görülmüş ve durum noterle birlikte tutanak altına alınmıştır.

"AD SOYAD BİLGİLERİ KURA SONUCUNU ETKİLEMİYOR""

Ad ve soyad bilgileri kura sonucunu etkilememektedir.Söz konusu bilgilerin başvuru formuna nasıl yansıdığına ilişkin inceleme başlatılmıştır."