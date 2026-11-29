İstanbul’un Ataşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların kullandığı kömürlükte yapılan aramada yaklaşık 29,1 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 2 şüphelinin Ataşehir ilçesinde bulunan bir ikametin kömürlüğünü uyuşturucu madde zulalamak amacıyla kullandıkları belirlendi.

28 Kasım’da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.D. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, ikamet ve kömürlükte yapılan aramalarda; bin 90 gram marihuana, bin 300 gram taş kokain, 10,4 gram marihuana, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 26 bin 700 gram hammadde, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.



Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır