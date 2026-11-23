Almanya’da bu sabah ülke genelinde çok sayıda okulun bomba tehdidi içeren e-postalar aldığı belirtildi. Freiburg Polisi, polis acil çağrı hattına da ihbarlar geldiğini kaydederek, ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit e-postalarının hedefi olduğunu duyurdu.

DHA

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yetkililer, bazı okullarda öğrencilerin tedbir amacıyla evlerine gönderildiğini, söz konusu okullara polis ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik bomba tehdidi ihbarı yapıldığı ifade edildi. Tehdit e-postalarının kaynağının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği ve okulların benzer tehditlerle karşılaşmaları halinde polisle iletişime geçerek suç duyurusunda bulunmaları istendi.

BİR ÜLKEDE DAHA BOMBA ALARMI

Danimarka'da da başkent Kopenhag başta olmak üzere birçok kentteki çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Danimarka basını, polisin olay yeri incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu. Kopenhag Polisi, okullara yönelik çok sayıda ihbar alındığını açıklayarak, hastane ve cezaevlerine yönelik de ihbar alındığını belirtti. Bomba ihbarı yapılan her okula polis ekiplerinin gönderildiği de ifade edildi.