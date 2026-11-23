Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu.
Dilekçede, Eylem Tok’un kendisi hakkında verilen iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat ederek duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatarak duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Tok’un avukatları tarafından dilekçede "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, Tok'un adli kontrolle salıverilmesi ve hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talep edilmişti. Mahkeme Tok'un avukatlarının taleplerini reddetti.