19-21 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 82 unsur ve 237 jandarma personeli katıldı. Operasyonda yakalanan şahıslardan 2’sinin 0-2 yıl, 4’ünün 2-5 yıl, 5’inin 5-10 yıl ve 4’ünün 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanan şahısların 6’sının uyuşturucu, 2’sinin hırsızlık, 2’sinin dolandırıcılık, 1’inin yaralama ve 4’ünün çeşitli suçlardan arandığı, 18 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır