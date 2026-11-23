İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken aslanı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede kaydedilen görüntülerde bir kişinin, omzunda anestezi tüfeğine benzeyen uzun namlulu bir ekipmanla beklediği görüldü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anları gazeteci Çağdaş Evren Şenlik sosyal medyada paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilk aramalarda hayvana rastlanmadığını, bölgeye termal kameralı ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. İHA'nın aktardığına göre; ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda aslanın bulunduğu bölge tespit edildi. Hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Valiliği, jandarma, emniyet, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan aslanın nereden geldiği, kime ait olduğu netlik kazanmadı. Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, sosyal medyada ortaya atılan bazı isimlere ilişkin iddiaları yalanladı.
Çalışmalar 13 saattir sürerken, jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.