İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken aslanı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

ASLAN ARANIRKEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede kaydedilen görüntülerde bir kişinin, omzunda anestezi tüfeğine benzeyen uzun namlulu bir ekipmanla beklediği görüldü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anları gazeteci Çağdaş Evren Şenlik sosyal medyada paylaştı.

ASLANIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilk aramalarda hayvana rastlanmadığını, bölgeye termal kameralı ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. İHA'nın aktardığına göre; ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda aslanın bulunduğu bölge tespit edildi. Hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valiliği, jandarma, emniyet, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan aslanın nereden geldiği, kime ait olduğu netlik kazanmadı. Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, sosyal medyada ortaya atılan bazı isimlere ilişkin iddiaları yalanladı.

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Çalışmalar 13 saattir sürerken, jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.