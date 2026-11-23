Libya Temsilciler Meclisi’nin atadığı Bingazi’deki hükümet de, sabahın erken saatlerinde Bingazi Limanında bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu. Libya'nın doğusundan yayın yapan El-Mesar Televizyonunda yer alan haberde, Bingazi açıklarında bir İDA'nın ticari gemiyi hedef aldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Gemi mürettebatının durumuna dair bilgi verilmezken, Libya'nın doğusundaki deniz kuvvetlerinin 12 İDA'yı imha ettiği aktarıldı. Saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklama can kaybı yada yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenası olmasına izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Hükümet, Libya'nın ne Rusya-Ukrayna savaşına ne de sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmaya taraf olmadığını ve dost ülkelerle meşru ilişkilerinin ve anlaşmalarının hiçbir tarafın topraklarına, limanlarına veya çıkarlarına müdahale etmek veya hedef almak için bahane olarak görme hakkına sahip olmadığı, egemen bir mesele olduğunu vurguluyor.”

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.



10 KİŞİ YARALANDI

Libya medyasında yer alan haberlere göre, doğudaki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Bingazi Limanı'na yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Bingazi Limanı'na yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Bingazi açıklarında insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alınan ticari geminin mürettebatının da kurtarıldığı aktarıldı.

“BİNGAZİ LİMANI'NIN HEDEF ALINMASI BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN TEHLİKESİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi'de yaşanan ve kentin güvenliğine, halkının selametine ve tesislerine büyük zarar verecek saldırıların "çatışma alanlarının genişlediği ve ulusal egemenliği ve güvenliğe yönelik tehditlerin tırmandığı bir dünyada Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe, dar hesaplara ve çıkarlara rehin kalmasının tehlikesini ortaya koyduğunu" vurguladı.

Abdusselam Zubi, "Bingazi Limanı'nın hedef alınması bölünmüşlüğün tehlikesini ortaya koyuyor. Bizim tutumumuz nettir: Orduyu birleştirmeye, kapasitesini inşa etmeye, topraklarımızı, sularımızı ve hava sahamızı korumaya hazır, ülkemizi tehdit eden risklerle mücadele edebilecek profesyonel kuvvetler kurmaya odaklanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret eden Zubi, bu tür olayların Libyalıların alıştığı bir gerçek haline gelmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Zubi, şunları kaydetti:

“Sorumluluğumuz, bu olayların tekrarını önleyecek kapasiteyi inşa etmek ve halkımızın bunun etkisini evlerindeki güvenlik ve vatanlarının korunan egemenliği olarak hissetmesini sağlamaktır.”

"ULUSLARARASI SORUŞTURMA" TALEBİ

Usame Hamad başkanlığındaki hükümet tarafından BM ve BMGK'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "Libya kıyıları açıklarında ve Bingazi Limanı içinde Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İnsansız araçların hazırlanması ve fırlatılması için Libya'nın batısındaki askeri mevki ve tesislerin kullanıldığına dair şüphelerin soruşturulması" istenen başvuruda, "Libya topraklarında Ukraynalı unsurların, uzmanların ve askeri tesislerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve Ukrayna hükümetinden faaliyetlerine ilişkin resmi açıklama talep edilmesi" çağrısında da bulunuldu.

"İnsansız araçların fırlatılma kaynaklarının, bunları kullanan tarafların ve askeri ile lojistik destek sağlayanların belirlenmesi, hukuki sorumlulukların tespit edilerek olaya karıştığı kanıtlanan herkesin hesap vermesinin sağlanması" talep edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:

“Libya topraklarının, limanlarının ve tesislerinin dış çatışmalara ve gündemlere hizmet eden askeri operasyonlarda kullanılmamasının garanti altına alınması, Libya'nın egemenliğinin, ulusal güvenliğinin, deniz seyrüsefer emniyetinin, şehirlerinin, hayati önemdeki tesislerinin, yatırımlarının ve yeniden imar projelerinin korunması çağrısında bulunuyoruz.”

Başvuruda Libya devletinin tazminat talep etme, zararların giderilmesini isteme ve gerekli hukuki ve diplomatik adımları atma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Ülkenin batısını kontrol eden Ulusal Birlik Hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM'DEN AÇIKLAMA: 'DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ'

UNSMIL'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Bingazi Limanı'na ve kentin açıklarına gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, vatandaşlarının güvenliğine ve ülkenin kaynaklarına tam saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi için acil, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi istenen açıklamada, Misyonun bu süreçte Libya makamlarına destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, tüm taraflara azami itidal gösterme çağrısı yapılarak, soruşturma sürerken doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması ve olayın siyasileştirilmemesi uyarısında bulunuldu.

Libya içindeki gerilimi tırmandıracak veya ülkeyi daha geniş çaplı bölgesel ya da uluslararası çatışmalara sürükleyecek her türlü eylem ve söylemden kaçınılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Libya dış çatışmaların sahası olmaya dayanamaz ve olmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Saldırıların, Libya'nın ulusal kurumlarının birleştirilmesi ve ülkenin egemenliği ile ulusal güvenliğini koruma kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki çabaların hızlandırılması ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNSMIL, bu tehlikeli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini teyit ederken, tüm aktörleri ülkenin istikrarını korumak ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla siyasi süreçte büyük zorluklarla elde edilen kazanımların üzerine yenilerini eklemek için sorumlu davranmaya çağırmaktadır."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır