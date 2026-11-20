Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 19 Kasım 2026 tarihinde Efeler ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 14 bin adet makaron, 140 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır