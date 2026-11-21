Aydın'da 21 Kasım 2026 hava durumu, bölgenin tipik kış iklimini yansıtıyor. Bugün hava serin. Sıcaklık 20 derece civarında. Hava parçalı bulutlu geçiyor. Güneşli anlar ve bulutlu dönemler olacak. Güneşin ışınları zaman zaman bulutların arkasında kalacak. Bu durum, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Rüzgar zaman zaman etkili olabilir. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmek faydalıdır.

Hava durumu nedeniyle önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Gündüz güneşin keyfini çıkarmak mümkün. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Dışarıda zaman geçirecek olanlar sıcak tutacak kıyafetler tercih etmeli.

Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına uygun giyinmeleri önemli. Gece saatlerinde daha soğuk havaya hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından kritik. Aydın'daki hava durumu açık havada yapabileceğiniz aktiviteleri etkileyebilir. Bu nedenle planlarınızı hava durumuna göre esnek tutmak akıllıca. Hava durumu her an değişebilir. Bölgedeki güncel hava durumunu takip etmek ihmal edilmemeli.

Aydın hava durumu 21 Kasım 2026'da serin ve parçalı bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Bugünkü hava için hazırlıklı olmak önemli. İç mekanda veya dışarıda her duruma hazırlıklı olmalısınız. Havanın değişkenliği karşısında dikkatli olmak, sağlıklı ve keyifli günler geçirmenizi sağlar.