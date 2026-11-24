24 Kasım Salı 2026 tarihinde Aydın'da hava durumu ılımandı. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişti. Genel olarak keyifli bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedildi. Ancak, ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle havanın ılık hale geleceği bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler için güneşin sıcak ışıkları hoş bir deneyim olacak. Aydın'ın doğal güzelliklerinde keşif yapma imkânı sunacak.

Hava durumu bugünkü hava hakkında soranlar için ideal bir gün sağlıyor. Dışarı çıkmayı planlayanların hafif bir üst giyim alması faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık hafif bir düşüş gösterebilir. Atmosfer oldukça sakin. Bu nedenle açık havada faaliyetler için engel yok.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da değişkenlik gösterecek. Çarşamba günü sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında kalacak. Bu gün gökyüzü yer yer kapalı olabilir. Ancak, genel olarak yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise hava durumunda değişiklik yaşanacak. Bölgedeki sıcaklıklar 17-20 derece dolaylarında artış gösterecek. Sıcak ve soğuk hava akımları etkili olacak. Kısa süreli yağışlar olabileceği için dikkatli olunmasında fayda var.

Hava koşullarının değişkenlik gösterdiği dönemlerde yağışlı havalara karşı dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak iyi bir fikir olabilir. Hava durumunu takip etmek, planlarınızı daha sağlıklı şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, 24 Kasım'da Aydın'da hava durumu ılımandı. Dışarı çıkmak için uygun bir gündü. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken Aydın hava durumu hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var.