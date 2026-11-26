Aydın'da 26 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu başlayacak. Mevsimin tipik özellikleri görülüyor. Günün ilk saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında hissediliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Ancak öğleden sonra bazı bölgelerde sıcaklığın 20 derece civarında kalması bekleniyor. Havanın genel olarak kapalı olacağı öngörülmekte. Yer yer hafif yağışların görülebileceği bir gün olacak. Dışarı çıkacakların şemsiye veya hafif bir yağmurluk alması akıllıca olur.

Aydın'da rüzgar gün içerisinde zaman zaman hızlanacak. Rüzgarın yoğunlaşacağı saatlerde dışarıda olanların kıyafet tercihlerine dikkat etmeleri faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar ve bulutlu hava belirli bir soğuk etkisi yaratabilir. Bu nedenle hafif katmanlı giyinmek akılcı bir tercih olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri göz önüne alındığında, özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir durum mevcut. Cumartesi ve pazar günleri akşam saatlerinde yerel çapta bazı yağışlı geçişler görülebilir. Bu sırada dış aktiviteler planlayanlar hava durumu raporlarını takip etmelidir.

Aydın'da bu günlerde hava durumu için alınabilecek önlemler arasında hava şartlarına uygun kıyafetler seçmek yer alıyor. Ani hava değişimlerine de hazırlıklı olmak oldukça önemli. Havanın değişken doğasından dolayı, gün içinde farklı şartlara karşı esnek ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Kısa süreli yağışlar ya da rüzgarlı havalar beklenmedik durumlar yaratabilir. Bu nedenle güncel hava bilgilerini takip etmekte fayda var. Aydın'da mevsime uygun hava ile doğanın tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.