Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde toplam 30 bin 585 işlemde 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında toplam 36 şüphelinin yakalanması amacıyla Aydın, İzmir, Kocaeli, Elazığ ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin firari olduğu, 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 bin 51 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardığı değerlendiriliyor.

71 DİJİTAL MATERYAL VE ÇEŞİTLİ EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 33 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 para kasası, 28 SIM kart, 2 SSD ve 1 harddisk olmak üzere toplam 71 dijital materyal ve çeşitli eşya ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 31 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır