Olay, 20 Kasım günü Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Özdemir (18), henüz bilinmeyen bir nedenle oturdukları apartmanın 5’inci katından beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen babası Haldun Özdemir ve ailesi, Efe’nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Efe Özdemir’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Eskişehir Emek Mahallesi Dilek Camisi’nden kaldırılarak Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır