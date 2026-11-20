Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Ayvalık Liman Hudut Kapısı’nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikata 3 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeli katıldı. Çalışmada, liman hudut kapısında çıkabilecek bir yangına müdahale ve söndürme aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Yangın sonrasında izlenmesi gereken doğru hareket tarzları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatla, bir yangın durumunda ekiplerin müdahale hazırlığının ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır