Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin şehit olması nedeniyle Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi.

“HABERİ BENİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Hasanov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir'de bir AS-532 askeri helikopterinin düşmesi sonucu beş askeri personelin hayatını kaybettiği haberi beni derinden üzdü. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, sevdiklerinin acısını paylaşıyor ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin.”

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır