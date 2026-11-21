Bahçelievler’deki Sadri Alışık Parkı’nda gerçekleşen görüşmede Güngör’ün taleplerini dinleyen Bahadır, belediye olarak destek vereceklerini ifade ederken, evin duvarlarına kazınan şiirlerin geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan yeni projeyi de açıkladı.

9 AYDIR KİRA ÖDEMEYEN 'AŞIK KİRACI' EVİN DUVARLARINA ŞİİRLER YAZMIŞTI

Bahadır’ın duyurduğu 'Şiirin Evi Bahçelievler' projesi kapsamında, evin bir bölümü duvarlarındaki şiirlerle Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir sosyal tesiste aslına uygun biçimde yeniden oluşturulacak. Ziyaretçiler, belediye sosyal tesisinde hem bu şiirleri okuyabilecek hem de evin ardındaki hikayeyi öğrenebilecek.



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Projeye ilişkin konuşan Dr. Bahadır, “Abdullah kardeşimizin yazdığı şiirlerin kaybolmasına gönlümüz razı olmadı. Bir evin duvarlarına sığmayan duyguları şimdi bütün İstanbul’la buluşturmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır