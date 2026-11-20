Balıkesir'de 20 Kasım 2026 tarihinde mevsim geçişinin etkileri hissedilecek. Genel olarak kapalı bir hava hâkim. Bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişim gösterecek. Dışarıda zaman geçirecekseniz, hırka veya ince bir mont almanız iyi olur.

Pazar günü Balıkesir'de hava durumu daha karamsar. Açık havada bulunmak isteyenler zorlanabilir. Güneşli bir gün arayanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu, Balıkesir halkının alışık olduğu bir durum. Kasım ayı genelde gri bir gökyüzü sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iç açıcı görünmüyor. Salı günü de benzer şartların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17 - 21 derece arasına düşecek. Soğuk rüzgârlar zaman zaman etkisini gösterecek. Bahar geçişindeki dalgalı havalara tanıklık edeceğiz. Dışarıda bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, şemsiye ve yağmurluğu yanınıza almanızı öneririm.

Bu hava koşulları, hassas kişilerde hastalanma riskini artırabilir. Dışarıdaki soğuk rüzgârlardan korunmak oldukça önemlidir. Yağmurlu havalarda yollar kayganlaşabilir. Motorlu araç kullanıyorsanız, dikkatli olmalısınız.

20 Kasım Cuma 2026 tarihi itibarıyla Balıkesir hava durumu kapalı, yağışlı ve soğuk. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları devam edecek. Dışarıda zaman geçirirken uygun önlemleri almak önemlidir. Hava koşullarına göre giyinmek, sağlığınız için büyük bir gereklilik.