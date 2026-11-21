21 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu merak konusu. Bugünkü hava 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sabah serin bir hava hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var. Ulaşım ve dışarıda yapılacak aktivitelerde dikkatli olunmalıdır.

Balıkesir'de hava durumu genel olarak kapalı ve rüzgarlı. Havanın kapalı olması yanında, geçici yağışların yaşanabileceği belirtiliyor. Dışarı çıkacak olanlar şemsiye bulundurmalıdır. Rüzgâr ve ani sıcaklık değişimleri soğuk hissedilmesine neden olabilir. Kalın giyinmek, ceket veya sweatshirt giymek iyi bir fikir olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklıklar 18 - 20 derece seviyelerinde olacak. Hafta sonuna doğru belirli günlerde yağışlar olası. Ancak, güneşli günlerin de görülebileceği tahmin ediliyor. Balıkesir'de hava durumuna göre esnek plan yapmak faydalı.

Hava şartları değişken. Dışarıda zaman geçirirken dikkatli olunmalı. Ani yağışlardan kaçınmak için planlar hava durumuna göre organize edilmeli. Uzun süre dışarıda kalanlar kat kat giyinmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumu tahminlerini kontrol etmek, planları kolaylaştıracaktır. Bir ceket ve küçük bir şemsiye konforunuzu artırabilir.

Hava durumu aktivitelerinizi etkileyebilir. Bugün için plan yaparken hava değişikliklerini göz önünde bulundurmalısınız. İyi bir hazırlık, beklenmedik hava koşullarında gününüzü keyifli kılabilir.