Bugünkü Balıkesir hava durumu, Kasım ayının sonuna yaklaşırken değişken bir profil sergiliyor. 24 Kasım Salı günü, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu aralık, mevsim normallerinin biraz üzerinde. Havanın durumu ise parçalı bulutlu. Geçici yerel yağışların olması bekleniyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde, serin rüzgarlar hissedilecek. Bu durum, açık havaya çıkacaklar için serinlik hissi yaratabilir. Dışarıda olacakların kat kat giyinmesi faydalı olacaktır.

Bugün hava nasıl merak edenler için, Balıkesir’de güneşin arada bir görüneceği söylenebilir. Ancak kısa süreli yağışlar için de hazırlıklı olunması gerekebilir. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olanlar, dışarıda geçirecekleri zaman için plan yapabilir. Bu sayede keyifli vakit geçirebilirler.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Balıkesir'de daha değişken bir seyir izliyor. Perşembe gününden itibaren gece sıcaklıkları 10-12 derece civarına düşecek. Bu durum, sabah saatlerinde daha soğuk havanın hâkim olacağı anlamına geliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 18-20 derece arasında dalgalanacak. Sabah dışarı çıkacakların hafif kalın giysiler tercih etmeleri akıllıca olabilir.

Cuma günü havanın daha da serinlemesi bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar düşebilir. Bu gün içinde aralıklı yağış olabileceği öngörülüyor. Şemsiyesiz evden çıkmamakta fayda var. Çocuklarla dışarıda oyun oynamayı planlıyorsanız, günün ilerleyen saatlerine dikkat etmeniz önemli.

Balıkesir'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat gerektiriyor. Havanın serinlemesi ve olası yağışlar göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve yağış hazırlığı yapmak önem taşıyor. Bu şekilde Balıkesir’in doğasındaki değişken hava koşullarının tadını çıkarabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.