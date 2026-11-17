Edinilen bilgiye göre, Bartın’da Akmanlar mevkiinde seyir eden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışlı hava nedeniyle ıslak zeminde kayarak kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada ağır hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bartın Bölge Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği Bartın-Ankara kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, ulaşımı kontrolü olarak sağladı.

Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır