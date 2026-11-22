ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, BAYKAR Bayraktar AKINCI’dan başarıyla ateşlenerek gökyüzünden deniz derinliklerine uzanan yeni bir kabiliyetin kapısını araladı. SİHA’ların çelik pençesini oluşturan ROKETSAN ürünleri, artan çeşitlilikle aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA Hafif Sınıf Torpidonun SİHA’dan yapılan test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen ve denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip ORKA, denizaltı savunma harbindeki çok yönlü yapısıyla Mavi Vatan’ın güvenliğinde kritik bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor.

ROKETSAN, ileri mühendislik çözümleri ve sistemlerine kazandırdığı yenilikçi yeteneklerle, geleceğin harekât ortamına yön vermeye, Türkiye’nin savunma alanındaki tam bağımsızlık yolculuğuna güç katmayı sürdürüyor.

ORKA YENİ NESİL HAFİF SINIF TORPİDO

ORKA, su altı harbi kabiliyetlerinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ROKETSAN tarafından tümüyle milli imkanlar ile geliştirildi.

Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido olan ORKA, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti, dahili güdüm özelliğine sahip.