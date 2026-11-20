İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet İmrak, olay yerine ilişkin 2 kez keşif yaptıklarını belirterek, olay yerine gittiklerinde avcı yeleği giydiğini gören polis memurunun kendisini vurduğunu, şuurunu yitirdiğini ve bilinçsiz şekilde sağa sola ateş etmeye başladığını öne sürdü. İmrak, polis olduğunu anladığında kendilerine ateş etmediğini iddia etti.

Tutuklu sanık Onur Çelik de saldırıyı Ahmet İmrak ile planladıklarını anlattı.

Tutuklu sanık Erdoğan Alaca, saldırıyla ilgili bilgisinin olmadığını savunarak, terör örgütü DEAŞ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Alaca, savunmasının devamında "Ahmet beni bir gün aradı ava merak sardığını söyledi. Av için tüfek istedi. Ücretlerin yüksek olduğunu, ruhsat işlerinin karmaşık olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak istedim. Çocukluk arkadaşım Mustafa'dan av tüfeği alıp Ahmet'e verdim. Arkadaş kurbanı oldum. Olay günü akşam annem aradı terör mücadeleden eve geldiklerini söylediler. Gittiğim ilk andan itibaren her şeyi tek tek anlattım." beyanında bulundu,

Tutuklu sanık Mustafa Avseren de silaha zaafı olduğunu, çevresindeki arkadaşlarından alıp silahlarla fotoğraf çektiğini anlattı.

Sanıklardan Erdoğan Alaca'nın çocukluk arkadaşı olduğunu, dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını öne süren Avseren, "İbrahim'den (Türkoğlu) para istedim. Sıkışıktım, maaşımı almamıştım iki kez para istedim. Erdoğan Alaca kendisine para geleceğini ama hesabının bloke olduğunu söyledi bana. Ben de çocukluk arkadaşım diye tamam dedim. Silah temini ile ilgili herhangi bir ilgim yok." savunmasını yaptı.

Duruşmada, alınan savunmaların ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Heyet, sanıklar Muhammet Ali Kumral, Özgür Batuk, Volkan Yıldız, Mehmet Akçay ve Cansel Çelik'in tutuklulukta geçirdikleri süre, savunmalarının alınmış olması, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının içeriği ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Diğer 9 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat 2027'ye erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, bazı sanıklar hakkında elde edilen istihbari bilgilerin yapılan soruşturmayla delillendirildiği ve sanıklardan ele geçen dijital materyallerin incelendiği kaydediliyor.

Bunun sonucunda düzenlenen raporda, terör örgütü DEAŞ'la ilgili bayrak ve flama ile çok sayıda video ve örgütle bağlantılı kişilerin silahlı resimlerinin bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıklar hakkında yapılan açık kaynak araştırmasına ilişkin de rapor düzenlendiği belirtiliyor.

Bu raporda, örgütle ilgili birçok paylaşımları olan sanıkların "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem gören birçok şahısla para transferinde bulunduğu, örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek hareket ettikleri aktarılıyor.

Sanıklar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın saldırıdan önce 1-2 Nisan 2026 tarihlerinde, olayın yaşandığı bölgede keşif yaptığı belirtilen iddianamede, ilk keşfe Ahmet İmrak'ın kardeşi sanık Murat İmrak'ın da katıldığı anlatılıyor.

İddianamede, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gebze'de bulunan silah ve savunma sanayi alanındaki bir iş yerinde çalışma yapıldığı, sanıklar Ahmet İmrak ve Onur Çelik'in bu işletmeye geldiği ancak şahısların gelişlerini gösteren herhangi bir video bulunmadığı kaydediliyor.

Bu sanıkların işletme sahibinden çok sayıda şarjör ve kama aldığı anlatılan iddianamede, sonrasında daha önceden aldıkları ya da sipariş verdikleri bir kutu ve poşeti dükkana bıraktıkları değerlendirilen sanıkların buradan aldıkları çok sayıda şarjör ve kamayla iş yerinden ayrıldığı aktarılıyor.

Hazırlanan iddianamede, terör saldırısıyla ilgili "7 Nisan saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerindeki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda Ahmet İmrak ve Onur Çelik isimli şahısların, ölen Yunus Emre Sarban'la birlikte sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla 'Allahuekber' şeklinde tekbir getirerek araçtan inip konsolosluğa doğru intikal etmeye başladığı, İsrail Konsolosluğu ve çevresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Asım Daşdemir, Burak Tolga Atik ve Emre Yılmaz isimli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapılıyor.

Bu esnada görevli polis memurlarının da silahlarıyla ateş ederek teröristlere karşılık verdiği dile getirilen iddianamede, olayda 3 polis memurunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yunus Emre Sarban'ın ise etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Ahmet İmrak ve Onur Çelik'in de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Akşit, Cansel Çelik, Erdoğan Alaca, Ferdi Can Çelik, İbrahim Türkoğlu, Mahmut Aydoğdu, Mehmet Akçay, Muhammet Ali Kumral, Murat İmrak, Mustafa Avseren, Özgür Batuk, Volkan Yıldız, Ahmet İmrak ve Onur Çelik'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 ila 37 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır