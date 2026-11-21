Olay, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halindeki İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüsün içerisinde bir şüphelinin bıçakla tehditte bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

OTOBÜSTE BIÇAKLI TEHDİT

Kavacık otobüs durağında durdurulan otobüste bulunan H.Y. ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin kıyafetlerinin arasına gizlediği bıçak ele geçirilirken, yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu tespit edildi.



SALDIRGAN ALKOLLÜ ÇIKTI

H.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'silahlı tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır