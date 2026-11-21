Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tv100'de Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e sert eleştirilerde bulundu.

"SİZE TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik “Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz."