Yangın, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Beykoz mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 41 LB 587 plakalı TIR'ın dorsesinin lastik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, kupayı dorseden ayırdı.

SEYİR HALİNDEKİ TIRDA KORKUTAN YANGIN

Kısa sürede büyüyen yangın, dorsede bulunan hurda kartonlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan hurda kartonların bir kısmı yanarken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle otoyolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Bu sırada bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır